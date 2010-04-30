Харків отримав від ПАРЄ Премію Європи

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) нагородила Харків Премією Європи за розвиток європейського співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив виконуючий обов’язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС.

За його словами, рішення щодо присудження нагороди Харкову було ухвалено одноголосно на засіданні Комісії з питань навколишнього середовища, сільського господарства та розвитку територій ПАРЄ.

Г.КЕРНЕС повідомив, що премія складається з перехідного призу, медалі, диплома та грошової премії, яка призначається для проведення стажувань співробітників муніципалітетів міст-лауреатів.

Він нагадав, що Харків є володарем Диплому Європи в 2003 році, Почесного прапора в 2004 році і Почесного таблиці в 2008 році, але Харків «є першим містом України, яке відмічено цією нагородою».

«Я вважаю, що це заслужена нагорода для Харкова та жителів нашого міста. Думаю, харків’яни дадуть відповідну оцінку тому визнанню, яке нам виявили в Раді Європи і будуть продовжувати працювати в тому ж напрямку», - резюмував Г.КЕРНЕС.