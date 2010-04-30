Сьогодні сталося рейдерське захоплення ВАТ «Південний ГЗК»

Сьогодні о 14-30 силами підрозділів Міністерства внутрішніх справ України «Титан» і «Беркут» здійснено рейдерське захоплення ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.). Про це УНІАН повідомило джерело на підприємстві.

Як зазначив співрозмовник агентства, в результаті рейдерського захоплення від управління підприємством було силоміць усунене нинішнє керівництво.

За даними джерела, керівництво рейдерським захопленням здійснював російський бізнесмен Вадим НОВІНСЬКИЙ, який є діловим партнером депутата від Партії регіонів Рината АХМЕТОВА. Підставою для захоплення стала ухвала Саксаганського районного суду Кривого Рогу №2-2415/10 від 22 квітня 2010 року. Джерело також зазначило, що раніше, 18 березня на посаду голови Дніпропетровської державної адміністрації був призначений народний депутата від Партії регіонів Олександр ВІЛКУЛ, який також є почесним президентом ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» і ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (входять до складу гірничо-рудного дивізіону компанії «Метінвест», яку контролює Р.Ахметов. - УНІАН).

Представник комбінату уточнив, що сьогодні о 14-30 на Південний ГЗК прибула група осіб у супроводі підрозділів “Беркут” і “Титан”. “О 14-50 на підприємстві була організована диспетчерська оперативка, на якій В.Новінський довів до відома керівних працівників підприємства інформацію про те, що нібито сьогодні відбулося засідання Наглядової ради підприємства, на якому були присутні 4 члени НР, при цьому був присутній також член НР Геннадій КОРБАН. В результаті голосування було ухвалене рішення про зміну Голови і членів Правління Підприємства”, повідомило джерело на підприємстві.

Після цього, за його словами, В.Новінський представив в.о. голови Правління Михайла КОРОЛЕНКА, який до останнього часу мав посаду генерального директора ВАТ "Центральний ГЗК" (входить до складу гірничо-рудного дивізіону компанії «Метінвет», основними акціонерами якої є Р.Ахметов і В.Новінський - УНІАН). Так само були представлені нові члени Правління Південного ГЗК Олександр ЗОРІН, Ірина КУЧУК, Олександр РИБАЛКО і Дмитро ШЕВЧИК.

Підсумовуючи, представник комбінату припустив, що проведення рейдерского захоплення ВАТ “Південний ГЗК” здійснене під керівництвом російського бізнесмена може означати початок переділу власності в Україні, а його бажання залишатися неназваним відбувається через страх і можливі репресії.

Довідка УНІАН. ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" введено в експлуатацію 1955 року. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату і доменного агломерату. Комбінат виготовляє агломерат залізорудний, агломерат залізорудний марганцевий, концентрати залізорудні, пісок з відсіву дроблення скельних порід, породи сланцеві, щебінь.