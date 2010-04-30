У Сочі підписано три меморандуми про співпрацю

За підсумками 6-го засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічної співпраці, яке відбулося сьогодні в Сочі (РФ), було підписано три меморандуми про співпрацю і взаєморозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, меморандум про співпрацю підписали ДП «Енергоринок», ДПЗД «Укрінтеренерго» з української сторони і ВАТ «ІНТЕР РАО ЄЕС» - з російської. Також меморандум про співпрацю підписали ВАТ «Укргідроенерго» та ВАТ «РусГідро». Крім того, був підписаний меморандум про взаєморозуміння у сфері міжрегіонального і прикордонного співробітництва між міністерствами.