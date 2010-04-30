У Донецьку жорстоко побито керівника «Правового захисту»

У Донецьку невідомі жорстоко побили керівника обласної громадської організації «Правовий захист» Вадима ЧЕРКАССА.

Про це УНІАН повідомив сам потерпілий.

За його словами, 28 квітня він із колегами виявив за заявою мешканців у Куйбишевському районі Донецька два незаконно діючих пунктів прийому металобрухту.

«Ми викликали міліцію з тим, щоб вона зафіксувала факт роботи незаконних пунктів і вилучила металобрухт. Однак господарі пункту стали мені погрожувати розправою», - сказав В.ЧЕРКАСС.

Він повідомив, що наступного дня, 29 квітня, біля будинку, де він живе, на нього напали двоє невідомих чоловіків, на вигляд - років по 30-35, спортивної статури, які не приховували своїх облич. Нападники завдали В.ЧЕРКАССУ кілька ударів залізним прутом по голові і правій руці. За словами потерпілого, його врятувало те, що на вулицю вискочили сусіди, які злякали злочинців. «Сусіди віднесли мене додому, викликали «швидку допомогу» і міліцію. «Швидка» приїхала хвилин за 20, а міліція - через 4 години. Лікарі забрали мене в лікарню, де надали допомогу, наклали шви», - сказав керівник громадської організації.

Він зазначив, що медики діагностували у нього струс головного мозку, розсічення голови і забиття. «Мені наклали шви на голову і прописали постільний режим. Без сторонньої допомоги я зараз ходити не можу», - сказав В.ЧЕРКАСС.

Також він повідомив, що невдовзі після побиття йому на мобільний телефон подзвонив невідомий, поцікавився станом здоров`я і відкрито сказав, що побиття - це «перше попередження».

«За характером дій, за зовнішнім виглядом я розумію, що били мене «професіонали». Ні мобільного телефону, ні невеликої суми грошей, яка була при мені, нападники не забрали», - сказав В.ЧЕРКАСС.

За його словами, зараз у судах різної інстанції розглядаються близько 160 кримінальних справ, порушених за ініціативою очолюваної ним громадської організації «Правовий захист», в тому числі, справи про незаконне виділення і захоплення земельних ділянок, незаконне будівництво, незаконні дії співробітників міліції тощо. «За моїми припущеннями, як мінімум 10 подібних справ можуть стати причиною нападу на мене», - вважає В.ЧЕРКАСС.

Він додав, що сьогодні міліція за фактом нападу на нього порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). «Сьогодні до мене додому приходив слідчий, з`ясовував подробиці нападу. Я сподіваюся, що нападники будуть розшукані і покарані», - сказав на завершення В.ЧЕРКАСС.