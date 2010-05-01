У Херсоні почали вивішувати червоні прапори на установах

У Херсоні до 65-ї річниці Перемоги почали вивішувати червоні прапори на установах незважаючи на протести громадськості.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, прапори колишнього Радянського Союзу вже вивішують на медичних установах обласного центру, зокрема, на будівлі Херсонського обласного госпіталю інвалідів і ветеранів війни Херсонської облради.

Як повідомлялося, голова Херсонської ОДА Анатолій ГРИЦЕНКО підписав Розпорядження №329 від 01.04.2010 р. «Про додаткові заходи щодо відзначення в області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», в якому доручив органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в День Перемоги перед адмінбудівлями разом із Державним Прапором України вивісити червоний прапор із зображенням серпа і молота – прапор держави-переможця у Великій Вітчизняній війні. Також в документі рекомендовано «підприємствам, установам, організаціям, які розташовані на території області, долучитися до виконання цього завдання».

Це розпорядження голови ОДА викликало спротив у суспільстві, зокрема обласна організація ВО «Свободи» повідомила, що звернеться до суду щодо незаконності дій А.ГРИЦЕНКА, а народні депутати від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО і Ольга ГЕРАСИМ’ЮК з цього приводу звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Пізніше А. ГРИЦЕНКО відредагував своє рішення, підписавши розпорядження №336 від 14.04.2010, де вніс зміни у пункт щодо використання символіки СРСР: замість «прапорів країни-переможниці у Великий Вітчизняній війні» доручається використовувати в святкових заходах «символіку років Великої Вітчизняної війни».