Російський посол про курорти, Сочі, інвестиції і міст Крим-Кубань

Будівництво моста через Керченську протоку стане поштовхом для розвитку курортних можливостей Криму й Краснодарського краю Росії та покращення інвестиційного клімату в цих регіонах, вважає посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сімферополі після зустрічі з керівником кримського парламенту Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ.

«Міст, на мій погляд, дає можливість зв`язати в єдине ціле ту рекреаційну, курортну інфраструктуру, яка існує в двох державах. А якщо це буде єдина інфраструктура, то можна очікувати, що й у Краснодарському краї, й у Криму створиться абсолютно інший інвестиційний клімат: підуть додаткові кошти, буде створено робочі місця, розвиватимуться дороги», - сказав посол.

За словами М.ЗУРАБОВА, будівництво моста актуальне напередодні Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

«Якщо Кримський півострів і Краснодарський край зв`яже міст, то, з урахуванням того, що Росія найближчими роками витратить досить серйозні кошти для розвитку інфраструктури відпочинку - проведення зимової Олімпіади в Сочі - всі б були зацікавлені, щоб розвиток курортних можливостей російського чорноморського узбережжя був би також якимось поштовхом у розвитку таких же можливостей в Криму», - зазначив він.

М.ЗУРАБОВ не виключив, що керівники Росії та України можуть найближчим часом досягти домовленостей стосовно термінів початку будівництва моста.

«Що стосується проекту оформлення як морського, так і сухопутного кордону, то незалежно від термінів початку будівництва (моста), це питання вирішуватиметься, але одночасно з цим, я сподіваюся, що угода, яка принципово визначить перспективу самого проекту будівництва моста й терміни його початку, також будуть найближчим часом визначені на рівні глав держав», - сказав російський посол.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ заявив, що переконав президентів Росії та України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності швидкого будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. На його думку, проект будівництва «забезпечить економічний і соціальний прорив для всього Криму за рахунок розширення зв`язків із Краснодарським краєм, розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури, створення тисяч нових робочих місць». «Причому зміни почнуться вже дуже скоро: Президент Д.МЕДВЕДЄВ сказав, що міст необхідно побудувати до 2014 року», - заявив В.ДЖАРТИ.

Транспортний перехід «Керч-Кубань» здатний забезпечити переміщення через протоку до 10 мільйонів осіб на рік. Також він може використовуватися для транспортування скрапленого газу в залізничних і автомобільних цистернах, повідомляла раніше прес-служба кримського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом у президенти, обіцяв реалізувати проект будівництва моста в разі перемоги на виборах.