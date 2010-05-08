Донецький бюджет не витримає обіцянки Януковича ветеранам

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляє, що в бюджеті міста немає коштів на забезпечення в 2010 році всіх інвалідам Великої Вітчизняної війни квартирами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в місті Єнакієве про те, що цього року держава забезпечить квартирами всіх інвалідів війни.

«У міському бюджеті для вирішення цього питання грошей немає», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, додавши, що «якщо це буде державна програма, ми її, безперечно, реалізовуватимемо».

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, в Донецьку для інвалідів війни потрібно виділити 287 квартир. Він пояснив, що в місті розпочато будівництво будинків, але для їх завершення необхідний час і фінансові ресурси.

«І якщо лише закладено фундамент, то до кінця року залишається 8 місяців, тому десятиповерховий будинок вже не встигнемо збудувати», - сказав мер.

При цьому він відзначив, що можна звернутися до будівельників комерційного житла і викупити квартири у них, але тоді питання фінансування потрібно терміново вирішувати на державному рівні.

«Це питання потрібно вирішити на законодавчому рівні», - підсумував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомлялося, 6 травня в Єнакієвому В.ЯНУКОВИЧ заявив, що цього року повністю буде закрито питання виділення квартир інвалідам Великої вітчизняної війни. «Більш як 140 млн. грн. спрямовано на це. Напередодні свят частину цих квартир буде вручено інвалідам», - сказав Президент.