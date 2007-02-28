Погода на 1 березня

Завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у східній частині та у західних областях помірні опади, вночі у Карпатах сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах 1 березня місцями очікується ожеледиця; вночі у західних областях подекуди ожеледь, у центральних та південних областях місцями тумани. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях та на півдні Криму близько 0°; вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни 4-9° тепла.

2-3 березня - часом дощ та мокрий сніг (на півдні переважно дощ), 2 березня у Карпатах, 3 березня на півдні країни місцями сильні опади; 3 березня у західній половині місцями невеликі опади. Місцями туман; на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, 2 березня в Криму та Приазов`ї місцями пориви вітру 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с. Подальше підвищення температури вночі до 1° морозу - 4° тепла, вдень до 3-8° тепла; у південній частині, а 2 березня і на Прикарпатті вночі до 2-7° тепла, вдень до 6-11°, в Криму до 13°.

4-5 березня - без опадів, лише у східних, Дніпропетровській областях, Криму та Приазов"ї дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, у Криму вночі 4 березня сильний дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, у Криму 4 березня 1-6° тепла, 5 березня у північних та центральних областях 0-5° морозу; вдень 1-7° тепла, у західних областях та на півдні країни, а 5 березня і в північних та центральних областях 4-9° тепла (5 березня у прикарпатських областях та на півдні Одещини до 11-13° тепла).

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

2-3 березня -хмарно з проясненнями. 2 березня помірні, 3 березня місцями невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 3 березня подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Подальше підвищення температури вночі до 1° морозу - 4° тепла, вдень до 3-8° тепла.

4-5 березня - без опадів. Температура вночі 4 березня від 2° морозу до 3° тепла, вночі 5 березня 0-5° морозу; вдень 2-7° тепла, 5 березня до 9° тепла.