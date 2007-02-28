Відкриється ”Великий скульптурний салон - 2007”

З 1 по 11 березня у рамках проекту "Арт-Київ" в Українському домі проходитиме "Великий скульптурний салон - 2007".

В урочистій церемонії відкриття візьмуть участь відомі політики, урядовці, представники ділових кіл, яскраві особистості від мистецтва та шоу-бізнесу. Серед запрошених Президент України В. Ющенко, Прем`єр-міністр України В. Янукович, голова Верховної Ради України О. Мороз.

1 березня о 17.00 у прес-центрі "Український час" відбудеться прес-конференція організаторів та учасників "Великого скульптурного салону-2007" відбудеться (Український дім, Хрещатик,2).

Акредитація обов’язкова. Контакти: (044) 278 5950, 270 7014; e-mail: info@ukrchas.net. Журналістам, акредитованим на прес-конференцію, буде презентовано каталог "Великого скульптурного салону - 2007".

Експозиція "Великого скульптурного салону - 2007" гармонійно вплетена в просторову структуру Українського дому. На площі понад 1000 м2 експонуватиметься близько 300 скульптур українських майстрів різних поколінь, які працюють у різних творчих манерах, стилях і напрямках.

Коло скульпторів, представлених у "Великому скульптурному салоні - 2007", визначається іменами наших сучасників, які протягом п`ятнадцяти років вийшли у лідери вітчизняного ринку. Здебільшого це яскраві творчі особистості, яким вдалося сформувати власний неповторний стиль чи-то цілі мистецькі напрямки.

До дня відкриття "Великого скульптурного салону - 2007" видається широкоформатний каталог.

"Великий скульптурний салон - 2007", запроваджений Українським домом, претендує на роль Події в культурно-мистецькому просторі України.

"Великий скульптурний салон-2007" (1-11 березня) проходитиме в рамках проекту "Арт-Київ", який відбувся в Українському домі у листопаді минулого року. Хід акції висвітлювало 125 засобів масової інформації.

За 10 днів експозицію відвідало понад 35 тисяч чоловік.

Експозиція "Арт-Києва" розміщувалася на трьох поверхах Українського дому і охоплювала три напрямки:

- "Приватні колекції відомих особистостей України",

- "Галерея одного майстра",

- "Парад галерей".

Мистецькі акції "Арт-Київ" і "Великий скульптурний салон-2007" заплановані як щорічні (осінь-весна) і мають на меті сприяти формуванню цивілізованого арт-ринку, розвитку його інфраструктури, покликані стимулювати якісну вибудову "ієрархії" арт-дилерів, експертів, галерей, та найголовніше – популяризації вітчизняного мистецтва в Україні та світі.