За 4 місяці НБУ роздав комбанкам майже 3 мільярди

Впродовж січня-квітня 2010 року Національний банк України видав комерційним банкам 2,858 млрд. грн. рефінансування у вигляді кредитів під програми фінансового оздоровлення.

Про це йдеться в інформації, обнародуваній на сайті Нацбанку.

Згідно з інформацією, в січні ц.р. стабілізаційні кредити одержали шість банків на загальну суму 1,360 млрд. грн. У лютому ц.р. НБУ виділив на фінансове оздоровлення чотирьох банків 1,126 млрд. грн. У березні стабкредити не надавалися, а в квітні був виданий кредит одному банку в сумі 0,372 млрд. грн.

Нацбанк також надавав кредити комерційним банкам для фінансування заходів, пов`язаних з підготовкою і проведенням Євро-2012. Так, у лютому був наданий кредит одному банку на суму 427,45 млн. грн., у березні – одному банку на 460,18 млн. грн., у квітні – одному банку на 18,02 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг здійснених НБУ операцій з мобілізації коштів банків у січні-квітні ц.р. склав 81,4 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування - 3,8 млрд. грн.

У 2009 році загальний обсяг наданого Нацбанком рефінансування склав 64,405 млрд. грн. З цієї суми кредити під програми фінансового оздоровлення одержали 70 банків на загальну суму 47,859 млрд. грн., кредит для фінансування Євро-2012 одержав один банк на суму 670,94 млн. грн.