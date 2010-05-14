Понад 300 міліціонерів здали кров для онкохворих дітей

У Луцьку в рамках акції „Подаруй дитині надію на життя” понад 300 міліціонерів здали донорську кров для онкохворих дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, міліціонери не припинятимуть здачу крові до кінця року. Сьогодні черговими донорами стали курсанти Волинського училища професійної підготовки працівників міліції. Віддати свою кров для доброї справи прийшло 49 майбутніх міліціонерів та 6 офіцерів міліції, кожен з яких здав 200-300 грамів крові, яка допоможе хворим вилікуватися та швидше одужати.

Наступними допомогти дітям з онкогомеопатичними захворюваннями виявили бажання працівники та солдати військової частини внутрішніх військ МВС.