Кримський прем'єр не проти влаштувати у себе Лас-Вегас
20:01, 16 травня 2010Суспільство
2042 0
Міст через Керченську уже в 2014?
Створення в Криму спеціальної ігрової зони є реальним проектом.
Про це заявив глава Ради міністра Криму Василь Джарти в ефірі телеканалу ICTV.
"Я позитивно ставлюся до окремої спеціальної ігрової зони, щоб розвивалася економіка на депресивних територіях", - підкреслив він.
"Це будівництво готелів, це нові робочі місця", - додав Джарти.
Крім того, коментуючи питання про будівництво моста через Керченську протоку між Росією і Україною, прем`єр автономії, посилаючись на президента РФ Дмитра Медведєва, заявив, що цей міст буде побудований до 2014 року.
Також Джарти, відповідаючи на питання щодо кримських пляжів, зазначив: "Ми хочемо, щоб пляжі, в рамках закону, були для людей".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter