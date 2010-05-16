Кримський прем'єр не проти влаштувати у себе Лас-Вегас

Створення в Криму спеціальної ігрової зони є реальним проектом.

Про це заявив глава Ради міністра Криму Василь Джарти в ефірі телеканалу ICTV.

"Я позитивно ставлюся до окремої спеціальної ігрової зони, щоб розвивалася економіка на депресивних територіях", - підкреслив він.

"Це будівництво готелів, це нові робочі місця", - додав Джарти.

Крім того, коментуючи питання про будівництво моста через Керченську протоку між Росією і Україною, прем`єр автономії, посилаючись на президента РФ Дмитра Медведєва, заявив, що цей міст буде побудований до 2014 року.

Також Джарти, відповідаючи на питання щодо кримських пляжів, зазначив: "Ми хочемо, щоб пляжі, в рамках закону, були для людей".

Українська правда