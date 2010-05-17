Янукович і Медведєв домовилися добудувати крейсер «Україна»

Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЯНУКОВИЧ на спільній з Д.МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції, яка відбулася сьогодні в Києві.

Говорячи, зокрема, про перспективи співпраці у галузі суднобудування, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони проекту 1164 - ракетного крейсера «Україна», який зараз перебуває у Миколаєві на суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

«Цей проект для нас має принципове значення, тому що він стоїть вже багато років, маючи 95% готовності», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Як підкреслив Президент України, без російської сторони цей крейсер добудувати неможливо.

Як повідомлялося, Україна в 1993 році отримала від Росії недобудований ракетний крейсер Україна, який через брак коштів так і не було добудовано на Чорноморському суднобудівному заводі ім. 61-го комунара. Багаторазові спроби продати крейсер Росії або третій стороні були невдалими. На крейсері двічі формувався екіпаж із складу ВМС ВС України і двічі розформовувався.