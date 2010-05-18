Медведєв: тема розрахунків у національних валютах – це актуально

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає актуальним розгляд питання про використання національних валют при проведенні фінансових розрахунків між РФ і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив на VII українсько-російському економічному форумі, який відбувся сьогодні в Києві.

«Тема розрахунків у національних валютах – це дійсно актуальна річ. Я зараз, де б не був, у яких би країнах не перебував із візитами, завжди її піднімаю...», - зазначив Президент РФ.

На його думку, Україні та Росії «потрібно подумати про зміцнення цієї складової в наших фінансових відносинах».

«Це дійсно в якийсь момент може нам гарантувати подолання труднощів, пов`язаних із курсами долара, євро та інших резервних валют», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.