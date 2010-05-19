Мати чотирьох дітей вбила свою новонароджену доньку

19:23, 19 травня 2010
Суспільство
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Трагедія на Вінниччині

У Могилів-Подільському районі Вінницької області мати чотирьох дітей вбила свою новонароджену доньку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Вінницькій області.

39-річна жінка перебувала на 8-му місяці вагітності, коли відчула наближення пологів. Залишивши в будинку дітей та чоловіка, вона пішла до господарської будівлі та без будь-чиєї допомоги народила дівчинку. Потім породілля хусткою перекрила дитині шляхи дихання, поклала новонароджене немовля в поліетиленовий пакет та заховала в сіні.

Повна статура дозволила жінці приховувати вагітність не лише від сусідів та дітей, а навіть від власного чоловіка.

Цього ж дня жінці стало погано, тому довелось викликати «швидку допомогу». Лікарі одразу встановили причину внутрішньо маточної кровотечі та повідомили про це в міліцію. Правоохоронцям жінка зізналась у скоєному.

Вона пояснила, що вчинила саме так тому, що боялася осуду з боку сусідів. На її думку, вони б вважали, що п’ята дитина в родині тільки для отримання державної допомоги.

Згідно з судово-медичним дослідженням тіла немовляти, встановлено, що дитина народилась живою, без патологій, а її смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

Відносно жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини».

 

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