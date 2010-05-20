Азаров попросив китайського міністра підвищити статус спільної комісії

Найближчим часом у Києві може відбутися засідання Міжурядової українсько-китайської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Яном ЦЗЄЧИ.

«Таке засідання могло б відбутися найближчим часом в Києві. На ньому ми могли б розглянути конкретні напрями співпраці», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що нещодавно вирішено підвищити рівень цієї комісії з української сторони - її співголовою призначено першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

«Ця двостороння комісія може суттєво активізувати нашу торговельно-економічну співпрацю, тому прохання, щоб китайська сторона також призначила зі свого боку представника високого рівня», - наголосив глава українського уряду.

У свою чергу Я.ЦЗЄЧИ зауважив, що його країна також готова до проведення засідання комісії. Він зазначив, що, в першу чергу, необхідно розвивати співпрацю за крупними проектами. Зокрема, на його думку, великим ресурсом співпраці може стати фінал чемпіонат Європи з футболу 2012 року, який проходитиме в Україні, адже китайські компанії володіють сучасними технологіями та мають великий досвід у будівництві інфраструктурних об’єктів.

«Між відповідними компаніями двох країн вже проходять консультації за проектами з будівництва інфраструктурних об’єктів для чемпіонату Європи з футболу. Ми сподіваємося, що сторони прискорять цю роботу», - наголосив Я.ЦЗЄЧИ.

Міністр закордонних справ КНР також зауважив, що співпраця у сфері будівництва автомобілів, виробництва побутової техніки вже заклала міцний фундамент для поглибленої взаємодії. Проте, за його словами, сторони ще мають великий потенціал у таких сферах як виробництво сільськогосподарського обладнання, сільгосптехніки, енергетика, електрогенеруюче обладнання, освоєння мінеральних ресурсів.

«Сторони мають підвищити рівень співпраці… Сподіваємося на скорішу реалізацію ряду проектів між країнами», - наголосив він.

У свою чергу М. АЗАРОВ зазначив, що зробить все, аби взаємини між Україною та КНР розвивалися, поглиблювалися і були вигідні народам обох країн.