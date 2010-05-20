На завтра Україні окрім дощів з грозами обіцяють ще й град

Завтра у північних областях України істотні опади не очікуються, на решті території короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі (крім Криму), в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.