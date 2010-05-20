З паризького музею за ніч винесли шедеврів на 500 млн. євро

П`ять картин видатних майстрів, серед яких одне полотно Пікассо і одне - Матісса, вкрадені сьогодні вночі з паризького Музею сучасного мистецтва. Вартість викраденого оцінюється в 500 млн. євро.

За даними радіостанції France Info, грабіжники зламали замок залізної огорожі і вирізали скло у вікні Національного музею сучасного мистецтва. Поки що незрозуміло, чому не спрацювала сигналізація, зазначає РІА «Новости».

Працівники музею, прийшовши на роботу вранці, виявили пропажу таких полотен: "Голуб із зеленим горошком" Пабло Пікассо, "Пастораль" Анрі Матісса, "Оливи поблизу Естака" Жоржа Брака, "Жінка з віялом" Амедео Модільяні, "Натюрморт зі свічниками" Фернана Леже.

Будівля музею повністю оточена поліцією, доступ для відвідувачів закритий. Бригада по боротьбі з організованою злочинністю розпочала розслідування пограбування.

Вартість вкраденого оцінена поки що приблизно, точніші дані музей надасть пізніше. Але якщо фахівці підтвердять вартість викрадених картин, то ця крадіжка в Парижі може стати найбільшою в історії.