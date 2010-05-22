У Посольстві США в Україні пройшло антитерористичне навчання

Сьогодні на території Посольства США в Україні проводилось антитерористичне навчання.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, навчання пройшло у рамках співпраці Служби безпеки України з іноземними спеціальними службами в питаннях боротьби з тероризмом, а також на виконання міжнародних зобов’язань із забезпечення безпеки дипломатичних установ іноземних держав у Києві.

За участю органів СБУ, МВС, МНС, МЗС України, Київської міської та районних держадміністрацій, співробітників та представників Посольства США в Україні відпрацьовувалися питання дієвої взаємодії при виникненні надзвичайної події на території дипломатичного представництва.

Мета навчання - перевірка ефективності сил та засобів, які задіюються для проведення спеціальної операції; удосконалення практичних навичок координації дій зацікавлених відомств, згідно з розробленими заходами реагування на терористичні прояви.