Ліки, які масово закупали від свинячого грипу, лежать невикористані

Більша частина медичного устаткування й ліків, куплених восени минулого року для боротьби з епідемією свинячого грипу, залишилася невикористаною.

Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на дані держпідприємства «Укрвакцина».

Зокрема, станом на 31 березня 2010 року тест-системи вартістю 4,9 млн. грн., що становить 99,2% загальної кількості куплених тест-систем, виявилися невикористаними і зберігаються в санстанціях і на складах «Укрвакцини».

Також, за даними «Укрвакцини», на вказану дату в регіонах вдалося використати цього препарату на суму 15,3 млн. грн., а це лише 10,4% загальної кількості постачань.

При цьому невикористаними залишилися не тільки медикаменти, куплені для боротьби з грипом. Наприклад, на складі ДП «Укрвакцина» зберігається і 30,9 тонн вакцини проти кору і краснухи з простроченим терміном придатності, одержаної від Всесвітньої організації охорони здоров’я в 2008 році. Витратити на її утилізацію доведеться 343 тис. грн., відзначає видання.