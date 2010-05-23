У Сумах сьогодні пройде Парад Наречених

Сьогодні у Сумах вже вдруге відбудеться Парад Наречених.

Як передає кореспондент УНІАН, дівчата у весільних сукнях пройдуть вулицями обласного центру, їздитимуть містом у святковому тролейбусі, фотографуватимуться в найцікавіших місцях та спілкуватимуться з перехожими.

Мета заходу - підвищити цінність таких понять, як шлюб та сім’я.

Крім того, на одній із центральних площ відбудеться весільна виставка, під час якої діти зможуть проїхатися в кареті, а всі охочі – скуштувати весільний торт, а учасники військово-історичного клубу «Тамерлан» влаштують бій на шпагах.

Організатори обіцяють також багато веселих конкурсів та сюрпризів.