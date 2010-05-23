У Донецьку відбувається «Джерело талантів»

У Донецьку 22-23 травня відбувається VІІІ Відкритий Конкурс української пісні, танцю, народної музики і образотворчого мистецтва імені Т.Г.Шевченка «Джерело талантів».

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка.

Згідно з повідомленням, у цьому конкурсі беруть участь 350 учасників зі всіх регіонів України.

Організаторами заходу виступили Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, Донецька обласна організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка, Донецький обласний навчально-методичний центр культури за підтримки Управління у справах сім`ї й молоді Донецької облдержадміністрації та Донецької міської ради.

В рамках конкурсу «Джерело талантів» відбуваються конкурс вокалістів, конкурс танцювальних ансамблів і конкурс молодих майстрів, які представляють на суд журі вироби традиційного народного мистецтва України в різних видах техніки.

Сьогодні ж учасники конкурсу віддадуть данину поваги Т.Шевченку і покладуть квіти до пам`ятника Кобзареві в центрі Донецька.

На завершення конкурсної програми у шахтарській столиці відбудеться святковий гала-концерт переможців у Палаці культури металургів.