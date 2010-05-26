Експерти: "новий" Генплан Києва просто ховає розкрадені землі

Концепція нового Генерального плану розвитку Києва до 2025 року розроблялася з метою приховати незаконні відведення земель.

Таку думку висловили під час «круглого столу» в Києві кілька експертів.

Зокрема, заступник голови ВГО «Національний екологічний центр України» Олексій ВАСИЛЮК відзначив, що у пропонованій концепції немає реальних планів з розширення столиці, на відміну від Генплану розвитку до 2020 року.

«У плані до 2020 року ми бачимо розширення міста, появу нових серйозних утворень, наприклад, рекреаційної зони у Вишгороді, ще десь. Видно, що місто має стати новим і кращим. Ця (нова – УНІАН) концепція свідчить, що береться просто опорна схема генплану Києва до 2020 року, та, що є зараз, і в неї буквально вписується все те, що роздано всупереч генплану», – сказав він.

За словами О.ВАСИЛЮКА, як правило, роздано зелені зони. Зокрема, відзначив він, у новій концепції видно, що знищено 4 тис. гектарів міських лісів. «Тобто все те, що було роздано всупереч генплану до 2020 року, воно все включено по факту, наче так і треба, до концепції генплану до 2025 року. І ми схильні вважати, що такий документ єдине, що робить, – узаконює порушення попереднього генплану», – сказав він.

Аналогічну думку висловив заступник директора КП «Інститут Київгенплан», яке опікувалося розробкою чинного генплану Києва, Володимир ЖЕЛТКОВСЬКИЙ. «Немає в цьому генеральному плані (новій концепції – УНІАН) столиці, там є опорний план з усіх незаконних відведеннях. Тобто у них є три варіанти розвитку Києва – там немає розвитку, там просто твердження саме цих незаконних відведень в охоронних зонах, де завгодно. І зараз вони це проштовхнуть, щоб, як мовиться, комар носа не підточив», – сказав він.

На думку В.ЖЕЛТКОВСЬКОГО, причин для розробки нового генплану немає. “Не було причин для розробки генерального плану, окрім як приховати всі ці незаконні відведення”, – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, розробку нового генплану розвитку Києва до 2025 року планується завершити до кінця першого кварталу 2011 року. Замовником нового генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА, генеральним підрядчиком – «Центр містобудування і архітектури».

22 квітня п.р. Містобудівна рада схвалила концепцію Генплану розвитку Києва до 2025 року вартістю 400 млрд. грн., з яких на житлове будівництво передбачено 200 млрд. грн., на транспорт – 45 млрд. грн., на інженерну інфраструктуру – 52 млрд. грн., на соціальні об`єкти – 25 млрд. грн., на озеленення – 5 млрд. грн.