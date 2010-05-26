Міноборони виступає за нарощування співпраці з НАТО

Міністерство оборони України позитивно оцінює усі здобутки співробітництва з НАТО і наголошує на його подальшій активізації з метою досягнення реальних практичних результатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра оборони України Григорій ПЕДЧЕНКО під час засідання міжнародного круглого столу «Пріоритети реформування сектору безпеки і оборони в Україні, який проходить у Києві у рамках засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи.

«Хочу засвідчити, що Міністерство оборони України позитивно оцінює усі здобутки співробітництва з НАТО і докладатиме зусиль для забезпечення його подальшого нарощування з метою досягнення реальних практичних результатів», - заявив Г.ПЕДЧЕНКО.

Він наголосив, що нинішнє керівництво військового відомства дотримується принципів наступництва та послідовності і продовжуватиме співробітництво з НАТО у сфері розбудови національних Збройних Сил.

Г.ПЕДЧЕНКО також повідомив, що на початку червня у Брюсселі делегація Міноборони братиме участь у засіданні комісії Україна-НАТО на рівні голів оборонних відомств. «У ході засідання планується обговорення з нашими партнерами питання щодо стану та перспектив подальшого співробітництва з Альянсом», - зазначив перший заступник міністра оборони.