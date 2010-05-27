Янукович: головне завдання влади - істотно підвищити зарплату

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає головним завданням центральної та регіональної влади істотно підвищити заробітну плату громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив у коментарі журналістам у Львові.

«Головне завдання, яке я зараз ставлю перед центральною та регіональною владою, – істотно підвищити заробітну плату», – цитує В.ЯНУКОВИЧА прес-служба.

На думку глави держави, рівень життя в окремих регіонах держави не має відрізнятися від рівня життя країни в цілому.

Президент при цьому порівняв середній рівень заробітної плати на Львівщині із середнім загальноукраїнським рівнем зарплати. За його словами, середня заробітна платня у Львівській області становить приблизно 1200 гривень, у той час як середній рівень заробітної плати по Україні – близько 2400 гривень, зазначає прес-служба.

«Такої різниці не повинно бути... Я зроблю все, щоб люди на Львівщині, на Тернопільщині чи в будь-якому іншому західному регіоні жили не гірше, ніж у цілому по Україні», – пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.