У Харкові затримують захисників парку, охоронці - "агресивні"

У Харківському парку, за збереження якого борються місцеві активісти, триває протистояння, міліція затримує людей.

Як повідомляє екологічна група "Печеніги", станом на 8:30 ранку "на місці незаконної рубки багато співробітників так званої муніципальної охорони".

"За повідомленнями з місця подій, вони поводяться агресивно: в одного з присутніх городян забрали камеру", - говориться в повідомленні.

"Техніка зламала шлагбаум на переїзді дитячої залізниці і, як повідомляють, під дорогою екскаватор частково зрив насип", - додається у ньому.

"Також надійшла інформація, що міліція збирається затримувати в парку незадоволених роботами. Як щойно повідомили з місця (подій), зараз уже близько 10 протестувальників затримані й агресія у відношенні до городян продовжується. Затриманих відвезли в Дзержинський РВ МВС", - повідомляють ЕкГ "Печеніги".

Захисники парку також відзначають, що "затримати винних у вчорашньому нападі на протестувальників, а також тих осіб, які важкою технікою травмували людей, що прийшли на місце, міліція не намагалася".

Як відомо, протести громадян проти вирубки парку в Харкові почалися після того, як 19 травня міськвиконком дав дозвіл на знесення 500 дерев у парку для прокладання через нього дороги, яка могла б вирішити транспортну проблему.

Народні депутати НУНС і БЮТ вимагають розібратися з вирубкою харківського парку - відповідні запити спрямовані в Генпрокуратуру і Міністерство внутрішніх справ

Українська правда