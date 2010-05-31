Призначено нового Головнокомандувача збройних сил
19:31, 31 травня 2010Суспільство
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Янукович підписав указ
|Григорій ПЕДЧЕНКО
Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, текст якого розміщено на сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, попередній начальник Генерального штабу ЗСУ Іван СВИДА написав рапорт про відставку з посади 28 травня.
Г.ПЕДЧЕНКО (1955 року народження) із 2003 по 2005 рік був командувачем військами Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України.
У 2005 році звільнений з лав ЗСУ. Генерал-лейтенант запасу.
З 2006 року по 2010 рік – депутат Одеської обласної ради.
Розпорядженням Кабінету міністрів України від 31 березня 2010 року був призначений на посаду першого заступника міністра оборони України.
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