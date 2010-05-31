Янукович зустрінеться з дітьми, які виявили мужність та героїзм
20:28, 31 травня 2010Суспільство
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Захід з нагоди Дня захисту дітей
Завтра, 1 червня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з дітьми та учнівською молоддю, які виявили особисту мужність та героїзм при врятуванні життя людини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, захід відбудеться з нагоди Дня захисту дітей о 12.00 в Адміністрації глави держави.
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