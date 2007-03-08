Закарпатська облрада визнала національність “русин”

Закарпатська обласна рада визнала національність “русин”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили вчора депутати Закарпатської обласної ради на черговій сесії.

Вони прийняли рішення визнати національність «русин» та внести її до переліку національностей краю. «За» проголосував 71 депутат, 2 - проти, 2 - утримались.

У рішенні передбачається, що Закарпатська облдержадміністрація при фінансуванні потреб національних меншин враховуватиме потреби русинської громади у розвитку мови, освіти, культури, традицій, звичаїв тощо. Ще одним пунктом цього рішення передбачається звернутися до Верховної Ради України з проханням визнати національність “русин” на загальноукраїнському рівні.

Загалом на сесії Закарпатська обласна рада прийняла близько 50 рішень. У роботі сесії взяли участь голова облдержадміністрації Олег ГАВАШІ, голова облради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ, заступники голови ОДА та облради, народний депутат з фракції Партії регіонів Олександр ЛЕДИДА.

У коментарі УНІАН доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Сергій ФЕДАКА заявив, що «проблема визнання русинів лежить поза компетенцією обласної ради». Він порівняв це рішення із рішеннями деяких обласних рад про надання російській мові статусу регіональної. «Це щось подібне, просто висунуте однією областю», — сказав С.ФЕДАКА.

Згідно з офіційними даними перепису населення від 2001 року, на Закарпатті русинами себе визнали 10 тисяч осіб.