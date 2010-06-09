В Україні можна купатися лише на третині пляжів

Станом на 7 червня в Україні працював 271 пляж (30,1% від загальної кількості) – 245 на морському та 26 на річковому узбережжі.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, у Криму працюють 156 пляжів, не закрито жодного. У Севастополі працюють 8 пляжів.

У Донецькій області працюють тільки 3 морських пляжі у Першотравневому районі та 1 річковий пляж на озері «Голубе» в Авдіївці.

Відхилення від стандарту виявлено у 2 пробах морської води з непрацюючих пляжів у районі готелю «Турист» у Маріуполі та СРЗ у Приморському районі. Заборонено купання, пляжі знаходяться під наглядом санепідслужби.

У Запорізькій області працюють 62 пляжі. Відхилення від стандарту виявлено в 1 пробі річкової води у Запоріжжі з пляжу «Правий берег», який знаходиться під наглядом санепідслужби.

У Миколаївській області працюють 6 пляжів. Закрито 2 пляжі в Очакові на Дніпро-Бузькому лимані (міський та дитячий) та 1 річковий міський пляж у Первомайську. Купання заборонено, пляжі знаходяться під наглядом санепідслужби.

В Одеській області працюють 19 морських пляжів Одеси і приморських районів. Закрито 1 морський пляж – «Чорноморка» в Одесі та 1 річковий пляж у Кілії. Тимчасово заборонено морське водокористування на 5 пляжах Одеси: «Чорноморка», «Аркадія», «Золотий берег», «Курортний», «Чайка». Ці пляжі знаходяться під наглядом санепідслужби.

У Херсонській області не працює жоден пляж.