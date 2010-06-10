В Івано-Франківську хочуть перейменувати кілька вулиць

Комісія з питань перейменування вулиць та встановлення пам’ятних знаків в Івано-Франківську підготувала кілька пропозицій на сесію міської ради, повідомляє Радіо "Свобода".

Вулиці Проектній-2 Гімназійній пропонують присвоїти ім’я Івана Ремболовича – підполковника УПА.

Хочуть уточнити назву вулиці Страчених, на якій у 1943 році гестапівці розстріляли глядачів прем’єри оперети «Шаріка», які були у вишиванках. Пропонується перейменувати її на вулицю «Страчених Націоналістів».

Є пропозиції щодо встановлення в місті двох нових пам’ятників: Роману Шухевичу та «Руській трійці».

Буде також визначено будинок на вулиці Пилипа Орлика, де встановлять пам’ятну дошку авторові першої Української Конституції.

На останній сесії міської ради було ухвалене рішення про присвоєння вулицям імен відомої галицької кулінарки Дарії Цвек та гетьмана Павла Полуботка.