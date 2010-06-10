У ВТБ «з'ясовують інформацію» про 2 млрд. дол. кредиту для України

“Внешторгбанк” (“Зовнішторгбанк”) РФ (ВТБ) на даний момент не коментує інформацію про надання Україні кредиту у розмірі 2 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі банку.

«Ми цю інформацію поки не коментуємо», - сказав співробітник прес-центру.

За його словами, як тільки інформацію буде з`ясовано у відповідних фахівців банку, вона буде обнародувана.

«Угода про надання кредиту Україні не укладалася. Кредит по держлінії не надавався», - повідомили у Мінфіні РФ.

Нагадаємо, сьогодні джерело в уряді повідомило наше агентство, що Україна одержала від російського «Внешторгбанку» кредит у розмірі 2 млрд. дол. терміном на півроку. Співбесідник відзначив, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.

При цьому він наголосив, що даний кредит ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницької АЕС.

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, проте відзначив, що не може поки надати детальної інформації як щодо факту виділення кредиту, так і щодо його умов.

Міністерство фінансів РФ сьогодні уточнило, що кредит Україні по державній лінії не надавався.