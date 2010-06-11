Київське метро стало стратегічним об'єктом

Кабінет міністрів України включив до переліку об`єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни, комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Про це йдеться у постанові КМУ від 9 червня 2010 р. №413.

Відповідно до чинного законодавства, об`єкти, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни, не підлягають приватизації.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен є багатопрофільним підприємством, сучасним складним інженерним комплексом. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо, майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену.

На даний час (2010 рік) Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких становить 59,9 км.