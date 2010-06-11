Григорович: влада, відроджуючи стукачів, може за це поплатитися

Народний депутат від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ застерігає, що влада, відроджуючи «стукачів», може сама за це поплатитися.

Як повідомляє прес-служба партії, так вона прокоментувала інформацію, поширену Харківською Гельсінською групою про існування наказів управлінь освіт, за якими освітяни мають інформувати владу про всі суспільно-політичні заходи у їхніх установах.

Депутат вважає неприпустимою появу подібних наказів.

Л.ГРИГОРОВИЧ зауважила, що така політика, особливо у студентських середовищах, сприятиме пригніченню у молоді духу свободи та інших чеснот.

«Держава виховає на свою голову дуже неприємний феномен: феномен «мальчіша-плохіша» – «стукача». Це підрив узагалі будь-яких суспільних засад, особливо у молодих людей», - зазначила вона.

Л.ГРИГОРОВИЧ звернула увагу на те, що сьогодні з наступом на свободу слова відбувається обмеження права на мирні зібрання, права на висловлення своєї позиції. «Все це разом матиме швидкі й неприємні наслідки для ініціаторів цього процесу», - переконана депутат.

Вона висловила упевненість, що із задуму про «інформаторство» нічого не вийде, оскільки сьогоднішня молодь вихована в інших - демократичних - умовах.