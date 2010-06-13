У Кіровограді фестиваль польської культури

У Кіровограді проходить VII щорічний фестиваль польської культури, на заходах якого присутні почесні гості – консули посольства Польщі в України Дорота ДМУХОВИЧ та ЯН ЗДАНОВСКІ.

Як передає кореспондент УНІАН, цьогорічний фестиваль присвячений 200-річчю з дня народження видатного польського композитора і піаніста Фредеріка Шопена.

У рамках фестивалю відбуваються концерти творів польських класиків, книжкові виставки, презентовано Центр Польської культури при обласній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського. Також ввечері у центральному дендропарку міста відбудеться концерт польської пісні й танцю за участю колективів з Києва та Житомира.

Як повідомив співорганізатор заходу Олександр ПОЛЯЧОК, фестиваль покликаний популяризувати польську культуру та зміцнювати дружні зв’язки між Україною та Польщею.

За його словами, у Кіровограді проживають кількасот представників польської громади.

О. ПОЛЯЧОК також висловив сподівання, що незабаром будуть відновлені переговори між кіровоградською та польською сторонами про можливість створення в обласному центрі музею Кароля Шимановського в будинку, де жила родина польського композитора.