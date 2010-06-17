У Донецькій області застрелився співробітник банку

Вчора у Харцизьку Донецькій області в одному з відділень Ощадбанку покінчив життя самогубством, вистріливши у себе з табельної зброї, співробітник банку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області з посиланням на начальника Харцизького міськвідділу міліції Максима КІРІНДЯЄВА.

За словами начальника міліції, загиблий 49-річний інкасатор перед влаштуванням на службу пройшов медичний огляд, під час якого якихось відхилень від норми у його здоров`ї виявлено не було.

Перевірку за цим фактом проводить слідчий відділ міської міліції.