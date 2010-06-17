Експерт: Луганськтепловоз продали за ціною на 49% нижче його вартості

Державний пакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз» був проданий за ціною, яка на 49% нижче його вартості, розрахованої на підставі ціни його акцій на фондовому ринку перед продажем.

Як повідомив УНІАН аналітик інвестиційної групи «Сократ» Максим ШТЕПА, запропонована покупцем ціна в 410 млн. грн. за 76,001% акцій «Луганськтепловозу» означає, що ціна однієї акції по угоді склала близько 2,46 грн, що на 49% нижче ринкової ціни акцій за день до його приватизації (4,79 грн.).

Таким чином, як відзначає аналітик, ринкова ціна проданого пакету становить близько 804 млн. грн. (За ціною за день до приватизації).

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (Початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Всього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе "), початкове цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і “Брянський машзавод”, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, - компанія "Мантар Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) - до 414 млн. грн., Проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. У результаті переможцем конкурсу була визнана Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.