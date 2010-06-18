Парламент додав грошей на трансплантацію кісткового мозку

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, законом збільшено на 15 млн. грн. видатки державного бюджету України за бюджетною програмою "лікування громадян України за кордоном", спрямувавши їх на фінансування проведення операцій хворим дітям та дорослим, які потребують трансплантації кісткового мозку та знаходяться на черзі в Міністерстві охорони здоров’я України.