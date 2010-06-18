Кабмін майже вдвічі підняв ставку оренди держмайна для підприємців

Кабінет міністрів України з 1 липня майже вдвічі збільшує ставку оренди державного майна для суб’єктів підприємництва.

Про це йдеться в оприлюдненої на Урядовому порталі постанові № 440 від 16 червня 2010 року.

Зокрема, уряд вніс зміни до пункту 1 постанови від 25 березня 2009 року № 316.

Таким чином, з 1 липня 2010 року при оренді державного майна застосовуватимуться ставки у розмірі 45% установленого обсягу для орендарів-суб’єктів малого підприємництва і 80% - для інших орендарів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО постановою від 25 березня 2009 р. № 316 встановив, що до 1 січня 2011 року для всіх орендарів державного майна застосовуватиметься ставка у розмірі 45% встановленого обсягу.