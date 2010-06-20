Нафтогазу доручили додатково закачати в ПСГ 11 млрд. кубометрів газу

НАК «Нафтогаз України» поставлено завдання додатково закачати в підземні сховища 11 млрд. кубометрів газу.

Про це пише газета “Дзеркало тижня”, зазначаючи при цьому, що близько 3 млрд. вже закачано.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітражний трибунал 8 червня виніс ухвалу, відповідно до якої зобов`язав «Нафтогаз» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу, а також передати їй 1,1 млрд. кубометрів газу як компенсацію. Окрім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» сплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

Того ж дня, 8 червня, СБУ порушила справу за фактом нанесення збитків державі Україна у зв`язку з вирішенням Стокгольмського арбітражу. У списку свідків у цій справі опинилися всі колишні члени правління НАКу.

Водночас, за даними видання голова СБУ як свідків у цій справі поки що не викликав ні керівника Мінпаливенерго Юрія БОЙКО, ні співвласника «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША, ні екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.