Кабмін вирішив, куди подіти зайві боєприпаси

Кабінет міністрів України уповноважив на утилізацію боєприпасів Шосткинський казенний завод "Зірка".

Про це йдеться в оприлюдненій за підписом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА постанові № 463 від 16 червня 2010 року "Деякі питання утилізації непридатних та надлишкових боєприпасів".

Згідно з постановою, закупівля робіт з утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин здійснюється у підприємства “Шосткинський казенний завод “Зірка” за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Міністерством економіки.

Уряд доручив Міністерству оборони передати підприємству для утилізації непридатні та надлишкові боєприпаси згідно із затвердженим переліком боєприпасів, що підлягають утилізації, на підставі заявок підприємства.

Кабінет міністрів дозволити Шосткінському заводу використовувати передані для утилізації боєприпаси, тару та елементи боєприпасів для виконання робіт з їх відновлення (ремонту) згідно з відповідними висновками державного підприємства “Науково-дослідний інститут хімічних продуктів”.

Оцінка боєприпасів та їх елементів проводитиметься відповідно до Методики визначення залишкової вартості майна Збройних сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 р. № 759.

Кабінет міністрів також надав заводу повноваження щодо реалізації продуктів утилізації боєприпасів.

Кошти, отримані від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, крім витрат підприємства, пов’язаних з їх утилізацією, зараховуватимуться до державного бюджету та використовуватимуться на потреби Збройних сил.