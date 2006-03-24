Україна заборонила білоруське м`ясо

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України Іван БІСЮК ввів з 26 березня нинішнього року тимчасову заборону на ввезення м`яса і м`ясопродуктів з Польщі, Білорусі і Молдови до України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики.

У прес-службі пояснили, що фахівці Державного департаменту ветеринарної медицини України виявили в результаті дослідження роботи митних і прикордонних служб, що з Польщі, Білорусі і Молдови до України надходить неякісна м`ясна продукція без супровідних ветеринарних документів.

У МАП зазначили, що інформація про це доведена до відома Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, підлеглих їм установ і організацій, а також підприємців і перевізників вантажів.

У прес-службі також повідомили, що в даний час з робочою поїздкою у Львові перебуває заступник голови Держдепартаменту ветмедицини Микола ПАЦЮК, а також фахівці карантинної і ветеринарної служб України.

М.ПАЦЮК повідомив, що кордони для м`ясної продукції з Польщі, Білорусі і Молдови будуть відкриті лише тоді, коли буде наведено лад, і продукція стане повністю безпечною для українських споживачів.

У міністерстві зазначили, що 23 березня головним ветеринарам Польщі, Республіки Білорусь і Молдови були направлені листи, в яких вони повідомлені про закриття кордонів для ввезення в Україну м`яса і м`ясопродуктів з цих країн без відповідних документів.