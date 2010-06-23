У Києві чиновники на безробітних «наварили» 30 мільйонів

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили злочинний механізм розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Київського міського центру зайнятості.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі Управління СБ України у м. Києві, зловживаючи службовим становищем, протягом 2006 – 2009 років зловмисники заволоділи 30 мільйонами гривень.

У рамках реалізації бюджетної програми на випадок безробіття посадовці отримали державні кошти від Фонду зальнообов’язкового державного соціального страхування. Виділені 35 мільйонів 631 тисячу 765 гривень центр зайнятості мав використати на інформаційні та консультативні послуги.

Щоб привласнити гроші, службовці держустанови уклали договори з комерційними структурами Києва, які надавали послуги з фотографування та розміщення соціальної реклами на радіостанціях, у друкованих ЗМІ та на телебаченні, у кінотеатрах, рухомому складі транспорту столиці тощо. На підставі актів виконаних робіт з 2006 по 2009 рік з бюджету центру зайнятості посадовці списали на рахунки комерційних структур понад 30 мільйонів гривень. Хоча, згідно з чинним законодавством, соціальна реклама розповсюджується безкоштовно.

Проведена Службою безпеки України перевірка встановила, що інформаційно-рекламні послуги, які мали надати комерційні структури, не виконано. Крім того, засоби масової інформації подавали рекламний матеріал в менших обсягах, ніж зазначено в звітній документації, а деякі ЗМІ взагалі не розміщували соціальної реклами Київського міського центру зайнятості.

Слідчими Управління СБУ в м. Києві порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.