Український міністр попросив Путіна поквапитися з інспекцією

Росія обіцяє в липні провести інспекції на українських м`ясокомбінатах і молокозаводах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні журналістам в Ново-Огарьовому після зустрічі прем`єр-міністрів України й Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА.

М.ПРИСЯЖНЮК нагадав про підписання в квітні цього року міжурядової угоди між профільними міністерствами України й РФ, яким регламентується питання проведення інспекцій на м`ясокомбінатах і молочних підприємствах.

«Було виписано, що російська сторона бере на себе зобов`язання в першому півріччі провести інспекції українських м`ясних і молочних заводів, але протокол порушується – півріччя закінчується, а інспекції немає», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

«Володимир Володимирович (ПУТІН) пообіцяв розглянути це питання і прискорити», - наголосив він.

Відповідаючи на уточнююче питання УНІАН, коли це може статися, М.ПРИСЯЖНЮК сказав: «Я просив Володимира Володимировича, щоб це відбулося в липні. Думаю, що це буде зроблено».

Міністр наголосив, що вирішення цього питання дуже важливе для українських підприємств, оскільки для них дуже важливий вихід на російський ринок збуту.

Також М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що українська сторона виступила з пропозицією проводити такі інспекції спільно з українською ветеринарною службою, оскільки «ми свої підприємства знаємо набагато краще і за кількістю, і за якістю».

«Ми беремо на себе відповідальність, що українська сторона поставлятиме якісну продукцію», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.

На прохання УНІАН прокоментувати заборону постачань на російський ринок продукції шести українських заводів, що набула чинності минулого тижня, М.ПРИСЯЖНЮК пояснив, що перед цим Росія направила до України не інспекцію, а групу, яка ознайомилася з українськими лабораторіями і їх можливостями контролювати якість продуктів. За його словами, після такого ознайомлення російська сторона вважає, що українські лабораторії не відповідають російським стандартам і нормам, що призвело до тимчасового припинення постачань.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК і міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННИК після переговорів заявили, що Міністерство сільського господарства РФ і Міністерство аграрної політики України спільно інспектуватимуть підприємства з переробки й виробництва м`ясної та молочної продукції.

«Буде створено спільні комісії з інспекції підприємств з питань переробки й виробництва м`яса і молока», - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, ці інспекції дадуть змогу збільшити обсяг ввезення української сільгосппродукції до РФ і російської – до України.

6 травня прес-служба Міністерства аграрної політики України повідомила, що Російська Федерація в першому півріччі 2010 р. відновить інспекцію українських м`ясомолочних підприємств.