Лівий берег Дніпропетровська на дві доби залишиться без води

Лівобережні райони Дніпропетровська на дві доби - з 8.00 30 червня до 8.00 2 липня залишаться без питної води через планові ремонтно-профілактичні роботи на мережах водопровідно-каналізаційного господарства.

Про це УНІАН повідомили у міському комунальному підприємстві “Дніпроводоканал”.

Роботи проводитимуться цілодобово на 136 об’єктах. За даними „Дніпроводоканалу”, на ремонтно-профілактичні роботи виділено 1,6 млн. грн.

У трьох районах лівобережжя Дніпропетровська проживають близько 350 тисяч осіб.