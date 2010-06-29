Лівий берег Дніпропетровська на дві доби залишиться без води
17:02, 29 червня 2010Суспільство
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Проживають близько 350 тисяч осіб
Лівобережні райони Дніпропетровська на дві доби - з 8.00 30 червня до 8.00 2 липня залишаться без питної води через планові ремонтно-профілактичні роботи на мережах водопровідно-каналізаційного господарства.
Про це УНІАН повідомили у міському комунальному підприємстві “Дніпроводоканал”.
Роботи проводитимуться цілодобово на 136 об’єктах. За даними „Дніпроводоканалу”, на ремонтно-профілактичні роботи виділено 1,6 млн. грн.
У трьох районах лівобережжя Дніпропетровська проживають близько 350 тисяч осіб.
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