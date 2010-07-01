Рада міністрів: у Керч потрібно повертати митницю

У Керчі (АР Крим) замість митного поста, утвореного в 2008 р., може знов з`явитися митниця.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, члени кримського уряду проведуть виїзну нараду в Керчі, на якій обговорять питання відновлення Керченської митниці, яка в 2008 році була реорганізована в митний пост і підпорядкована Кримській митниці.

"Думка Ради міністрів - у Керч потрібно повертати митницю. Там великий пасажиропотік, а коли, як ми сподіваємося, буде збудований транспортний перехід через Керченську протоку, бажаючих перетнути кордон стане ще більше", - сказав міністр транспорту і зв`язку Криму Микола ЧЕРЕВКОВ.

"Відновлення роботи митниці допоможе прискорити митний огляд пасажирів на російсько-українському кордоні, який проходить через Керченську протоку", - йдеться у повідомленні.