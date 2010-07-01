Вартість землі під будівництво на Київщині (по районах)

Середня вартість землі на Київщині під котеджне будівництво за 6 місяців 2010 року виросла на 5,22%, або 200 дол., – до 4031 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок виросла в Баришевському районі – на 7,20% (79 дол.) – до 1179 дол./сотка, Вишгородському – на 5,56% (162 дол.) – до 3068 дол./сотка, Бородянському – на 7,96% (145 дол.) – до 1971 дол./сотка, Києво-Святошинському – на 5,80% (365 дол.) – до 6652 дол./сотка, Фастівському – на 4,44% (51 дол.) – до 1200 дол./сотка, Кагарлицькому – на 6,84% (97 дол.) – до 1516 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 2,98% (31 дол.) – до 1082 дол./сотка, Обухівському – на 3,92% (179 дол.) – до 4735 дол./сотка, Макарівському – на 1,25% (23 дол.) – до 1875 дол./сотка, Васильківському – на 6,29% (158 дол.) – до 2661 дол./сотка, Броварському – на 7,85% (225 дол.) – до 3089 дол./сотка, Білоцерківському – на 4,94% (58 дол.) – до 1222 дол./сотка, Іванківському районі – на 4,54% (49 дол.) – до 1119 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.