Кінах перелічує проблеми Податкового кодексу

У проекті Податкового кодексу України практично не передбачені методи прискореної амортизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на брифінгу президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ.

«Практично нічого не сказано про методи прискореної амортизації, а фізичне і моральне зношення основних фондів зашкалює за 60-70%. Абсолютно немає стимулів щодо напрямків реінвестицій підприємствами частини прибутку в свій розвиток. У цьому сенсі частина прибутку не оподатковується», – сказав він.

Також А.КІНАХ зазначив, що є проблеми з питанням податкового векселя: «Ну не може інвестор йти в Україну, коли в нього в момент розмитнення вимагають сплатити 20% від вартості устаткування, яке почне працювати через півтора-два роки». На його думку, у зв`язку з цим заблокована велика кількість серйозних інвестиційних інноваційних проектів.

Крім того, зазначив А.КІНАХ, сьогодні не можна оподатковувати доходи від депозитів. «Нас дуже хвилює питання оподаткування доходів громадян від депозитів. Нам, навпаки, необхідно відновлювати довіру до банківської системи», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави щодо виплат. Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% ПДВ-облігацій.

За повідомленням Державної податкової адміністрації України, ПДВ-облігації будуть випущені на 17,7 млрд. грн., що становить 91% від 19,440 млрд. грн. – суми простроченої заборгованості держави з відшкодування ПДВ. Саме на таку суму було подано 2569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики.