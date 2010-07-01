Погода на завтра

2 липня у східних, південних, більшості центральних областей України та в Криму очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби на решті території пройдуть короткочасні дощі, гроза (вночі місцями). Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°; у західних областях (крім Закарпаття) вночі 12-17°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°.

У Київській області можливий короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 16-21°, вдень 26-31°. По м. Києву температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

1 липня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, в Дніпрі біля Києва 23°.