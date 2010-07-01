Тепло та електрика для киян подорожчають

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 липня збільшила тарифи АК «Київенерго» на електро- і теплову енергію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні сьогодні.

Зокрема, тариф компанії на відпуст електроенергії збільшений на 2,4% до 50,41 коп. За 1 кВт/год.

Тариф компанії на теплову енергію для населення зросте на 7% - до 128,56 грн. за 1 гігакалорію, для промислових споживачів – на 2,7% - до 317,8 грн. за 1 гігакалорію.

Тарифи компанії переглянуто у зв`язку з розширенням інвестпрограми на 2010 рік на 40,3 млн. грн.

Ці кошти компанія направить на роботи, пов`язані з переконсервацією енергоблоку № 3 ТЕЦ-6, на роботи з установки теплофікаційних установок на енергоблоках, а також на модернізацію систем хімводоочищення.